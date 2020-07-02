شاهد لحظة اعتراض الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف المملكة.. وتدمير مواقع للصواريخ الباليستية

عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي الملكي مقاطع فيديو تظهر جانباً من عمليات اعتراض الطائرات من دون طيار الـ8 التي حاولت الميليشيات الحوثية أن تستهدف بها الأعيان المدنية بالمملكة.
وأظهرت مقاطع الفيديو لحظة استهداف ثلاثة من الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني بتعريض حياة المدنيين للخطر، كما أظهرت عملية استهداف عدد من مواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية بجبل النهدين بمحافظة صنعاء.
وأكد متحدث التحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن هذه العملية العسكرية التي جرى تنفيذها أمس الأربعاء كانت بهدف الرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة، مبيناً أن التحالف سينفذ عدة ضربات قوية وموجعة ردا على هذه الاعتداءات.
#عاجل_السعودية | العقيد المالكي: فيديو لإحدى الطائرات التي أطلقت يوم الاثنين الماضي وقامت القوات المشتركة للتحالف باعتراضها وتدميرها. pic.twitter.com/ZcvL7qlVlJ
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 2, 2020
#عاجل_السعودية | المالكي: مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم جبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية. pic.twitter.com/BqWtntQHZo
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 2, 2020
وفق “أخبار 24”.