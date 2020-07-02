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أخبار محلية > شاهد لحظة اعتراض الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف المملكة.. وتدمير مواقع للصواريخ الباليستية
02/07/2020   5:17 م

شاهد لحظة اعتراض الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف المملكة.. وتدمير مواقع للصواريخ الباليستية

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عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي الملكي مقاطع فيديو تظهر جانباً من عمليات اعتراض الطائرات من دون طيار الـ8 التي حاولت الميليشيات الحوثية أن تستهدف بها الأعيان المدنية بالمملكة.

وأظهرت مقاطع الفيديو لحظة استهداف ثلاثة من الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني بتعريض حياة المدنيين للخطر، كما أظهرت عملية استهداف عدد من مواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية بجبل النهدين بمحافظة صنعاء.

وأكد متحدث التحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن هذه العملية العسكرية التي جرى تنفيذها أمس الأربعاء كانت بهدف الرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة، مبيناً أن التحالف سينفذ عدة ضربات قوية وموجعة ردا على هذه الاعتداءات.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد لحظة اعتراض الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف المملكة.. وتدمير مواقع للصواريخ الباليستية

أخبار محلية
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