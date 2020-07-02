رئيس “أرامكو”: ازدياد الطلب على النفط وتعافي الأسواق خلال النصف الثاني من العام أمر يدعو للتفاؤل

أعرب رئيس شركة “أرامكو” المهندس أمين الناصر عن تفاؤله تجاه تراجع الآثار السلبية لـ”كورونا” على أسواق النفط خلال النصف الثاني من عام 2020، مشيراً إلى تزايد الطلب على النفط وارتفاع الأسعار لأكثر من 40 دولارا للبرميل.
وقال الناصر، خلال مقابلة افتراضية ضمن “سيرا وييك”، إن الطلب على النفط بدأ يتعافى، ففي أبريل كان الطلب بين 75 إلى 85 مليون برميل، والآن الطلب تجاوز 90 برميلا يومياً.
وتابع، أن تأثير “كورونا” على “أرامكو” بدأ في فبراير الماضي، إلا أنه لم يؤثر على طريقة أدائها، إنما على سلاسل الإمداد، بسبب إغلاق بعض العملاء في أوروبا وآسيا، إلا أن التأثير لم يكن كبيرا نسبة لاعتماد الشركة على مصنعين محليين لتوريد احتياجاتها، حيث تصل نسبة اعتمادها على المحتوى المحلي إلى 56%.وفق “أخبار 24”.