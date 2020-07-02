مستشفى أحد بالمدينة يشهد 25 حالة ولادة لأمهات مصابات بفيروس كورونا

شهد مجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة ولادة أكثر من 25 طفلاً وطفلة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عمليات الولادة للأمهات وفق بروتوكول طبي وإجراءات طبية وصحية مشددة، حيث تم ولادتهم ومن بينهم من هم دون 9 أشهر وجميعهم تم وضعهم في قسم الحضانة لعمل التحاليل الطبية والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وأبانت أن جميع المواليد بالحضانة غادروا المستشفى وهم بحالة صحية جيدة ورضاعة طبيعية ونمو طبيعي.
ودعت صحة المدينة من لديهم أعراض فيروس كورونا إلى ضرورة مراجعة “عيادات تطمن” في المراكز الصحية بأحياء النصر والخالدية والدعيثة، وكذلك لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع “تأكد” من خلال تطبيق صحتي ، متمنية للجميع الصحة والسلامة .وفق “أخبار 24”.