أطلقت بلدية الخبر مبادرة “خدمة المسار السريع”، التي تتيح للعملاء الحصول على خدمات البلدية المقدمة، دون الحاجة لدخول مبنى البلدية أو حجز موعد مسبق، وذلك استمراراً في تطبيق الاحترازات الوقائية.
وتتضمن “خدمة المسار السريع” ببلدية الخبر التي تنفذها إدارة الخدمات بالبلدية، فتح 4 شبابيك تقدم الخدمة للمراجعين وهم داخل مركباتهم دون الحاجة للنزول أو دخول مبنى البلدية، وأظهر مقطع فيديو بثته بلدية الخبر كيف تنجز الخدمات المقدمة للمراجعين في دقائق معدودات.
وشملت المبادرة تقديم الخدمات عبر إدارات: النظافة، والتراخيص التجارية، والرقابة الصحية، والرقابة العامة.
وفق”أخبار 24″.