مكنت القوات الخاصة لأمن البيئة بمساعدة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة من إعادة شجرة طلح معمرة إلى موضعها الطبيعي، بعد سقوطها بسبب السيول والرياح بالفترة الماضية، وذلك بالقرب من الثمامة شمال الرياض.
وأظهر مقطع فيديو وصور، الآليات وهي تعمل على إعادة الشجرة إلى موضعها الطبيعي، تحت إشراف مختصين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجاء تدخل قوة أمن البيئة لإنقاذ الشجرة المعمرة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، استجابة لنداء أطلقه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مهتم بالأشجار النادرة في منطقة الخليج.
وفق “أخبار 24”.