نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: كورونا لا يمكن أن نقول إنه خامل.. وهذا سبب إيجابية بعض الحالات رغم التعافي
02/07/2020   5:50 م

“الصحة”: كورونا لا يمكن أن نقول إنه خامل.. وهذا سبب إيجابية بعض الحالات رغم التعافي

+ = -
1015

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” لا يمكن أن يُطلق عليه في أي طور من أطواره أنه خامل، نظراً لأنه – حتى الآن – ليس من الفيروسات التي سُجل أنها تسبب مرضا مزمنا.

وقال في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، إن الفيروس إما أن يكون معديا ونشطا ويسبب المرض أو أن يكون في طور غير قابل للتكاثر داخل خلايا الجسم، وبالتالي فهو غير نشط وغير مسبب للمرض.

وأضاف أن بعض الحالات قد يُرصد لديهم إيجابية في الفحوص رغم أنهم تعافوا من المرض، وهذا ناتج من بقايا الفيروس غير النشطة في الطور غير المعدي غير القادر على التواجد والتكاثر داخل جسم الإنسان.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: كورونا لا يمكن أن نقول إنه خامل.. وهذا سبب إيجابية بعض الحالات رغم التعافي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100014.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.