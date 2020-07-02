“الصحة”: كورونا لا يمكن أن نقول إنه خامل.. وهذا سبب إيجابية بعض الحالات رغم التعافي

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” لا يمكن أن يُطلق عليه في أي طور من أطواره أنه خامل، نظراً لأنه – حتى الآن – ليس من الفيروسات التي سُجل أنها تسبب مرضا مزمنا.
وقال في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، إن الفيروس إما أن يكون معديا ونشطا ويسبب المرض أو أن يكون في طور غير قابل للتكاثر داخل خلايا الجسم، وبالتالي فهو غير نشط وغير مسبب للمرض.
وأضاف أن بعض الحالات قد يُرصد لديهم إيجابية في الفحوص رغم أنهم تعافوا من المرض، وهذا ناتج من بقايا الفيروس غير النشطة في الطور غير المعدي غير القادر على التواجد والتكاثر داخل جسم الإنسان.
فيديو | متحدث #الصحة: #فيروس_كورونا إما أن يكون معدي ونشط أو غير نشط ولا يتكاثر داخل خلايا الجسم #الإخبارية pic.twitter.com/XXUw7YQAe1
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 2, 2020
وفق “أخبار 24”.