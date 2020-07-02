“متحدث الصحة”: نقترب من 200 ألف إصابة ولكن بعد 90 يوماً خلافاً لأسوأ سيناريو كان موضوعاً

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الحالات الآن في المملكة تقترب من 200 ألف ولكن بعد 90 يوماً، وليس كما كان متوقعاً في أحد السيناريوهات الموضوعة، والذي كان يتوقع الوصول لهذا العدد من الحالات بنهاية أبريل الماضي.
وأوضح، في المؤتمر الصحفي اليوم حول مستجدات “كورونا”، أن حالات الإصابة بنهاية أبريل الماضي كانت في حدود 22 ألف حالة فقط.
وأبان أن المملكة من الدول الأعلى تسجيلاً لنسب التعافي من الإصابة بالفيروس، حيث تقترب من 137.7 ألف حالة تعافٍ حتى الآن، إضافة إلى أن نسبة الوفيات متدنية.
وأضاف أنه عند مقارنة حالات الإصابة بين الدول يجب النظر إلى نسبة الوفيات من عدد الإصابات، وإلى مدى إمكانية الوصول للخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في المملكة جعلتها في أفضل مراحل التحكم والسيطرة على انتشار الفيروس.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد إصابة شخص بعد تعافيه من المرض، والأمر يخضع للدراسة في المرحلة الحالية.
وشدد متحدث الصحة على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للتجمعات إذا دعت الحاجة لتنظيم أي مناسبة، وهو 50 شخصاً، مع مراعاة أن تكون المساحة المخصصة مناسبة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الأخرى الموصى بها؛ مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية.
فيديو | متحدث #الصحة: اقتربنا من تسجيل 200 ألف إصابة بـ #فيروس_كورونا خلال 90 يوما بينما الدراسات توقعتها خلال 30 يوما#الإخبارية pic.twitter.com/XfU92SLfIs
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 2, 2020
فيديو | ماهي نسبة الشفاء في #المملكة لأصحاب الأمراض المزمنة؟#الإخبارية pic.twitter.com/UnjtAPSWeg
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 2, 2020