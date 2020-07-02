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أخبار محلية > أمر ملكي بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان
02/07/2020   11:09 م

أمر ملكي بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان

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أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات.

وأوضح أن الموافقة الكريمة تضمنت تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، استكمالا لجهود تمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات.

وعبّر عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة، وتأكيداً لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في الوطن. وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان

أخبار محلية
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