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أخبار محلية > “الصحة”: هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا
02/07/2020   11:09 م

“الصحة”: هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

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بيّن رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة، الدكتور محمد الحربي، فئات الأطفال المصنفة ضمن الفئة الأكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة به.

وأوضح أن هذه الفئات تتمثل في الأطفال المصابين بأمراض القلب والشرايين، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة كالربو، والمصابين بأمراض الكلى المزمنة.

وأضاف أن من هذه الفئات أيضاً الأطفال المصابين بالأمراض العصبية كالصرع، والمصابين بأمراض جينية تسبب خللا أو نقصاً في المناعة، وأخيراً المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والسمنة. وفق “أخبار 24”.

وكان الحربي قد أوضح أن نتائج الدراسات أثبتت قلّة حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بين الأطفال، وأن الأطفال بصورة عامة محميون بإذن الله من الإصابة، ولديهم أجهزة مناعية قوية تستطيع مقاومة الفيروس.

“الصحة”: هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

أخبار محلية
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