“10 آلاف بجيبك تنسى كل تعبك”.. دهّان سعودي يروي كيف عمل بالمهنة ودخله الشهري وسبب إنكاره أنه سعودي

روى الشاب السعودي مشاري مجرشي والذي يعمل دهّانا في منطقة تبوك، كيف بدأ العمل في المهنة كاسراً حاجز الخوف والخجل، متحدثا عن الدخل الشهري الذي يحصل عليه والصعوبات التي واجهته.
وقال في مقطع فيديو إن فكرة عمله في الدهانات جاءت بعدما فتح شقيقه محلا للدهانات في تبوك وطالبه بإيجاد عامل، ليعرض عليه أن يعمل هو لديه.
وأضاف أنه عمل لدى شقيقه في المحل ما يقرب من 7 أشهر، تعلم خلالها البيع والشراء وكل ما يخص الدهانات، ليتجه بعدها إلى تعلم المهنة نفسها عن طريق مقاطع الفيديو على “يوتيوب”.
وأشار إلى أن أول زبون تعامل معه أنكر له أنه سعودي في بداية الأمر، حتى يثق في أنه سوف ينجز له العمل كما يريد، وعندما أنهى العمل على ما يرام أخبره أنه سعودي، ليقبّل الزبون رأسه وينشر رقمه لدى الكثير من الناس. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الدخل الشهري له في الدهانات لا يقل عن 100 ألف ريال، ناصحاً الشباب بعدم الاعتماد على الوظيفة برسالة قال فيها: “عندما تضع في جيبك 5 آلاف أو 10 آلاف ريال تنسى تعبك وتجلس 3 ايام وانت تتمنى الشغلة اللي بعدها”.
كم تتوقع الدهان دخله شهريا ؟
pic.twitter.com/3KtoM9tJDu
— Turki Y Ali (@turki1) July 2, 2020