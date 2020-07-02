أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها في مكة المكرمة، وذلك في إطار المساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأوضح، اليوم (الخميس)، أن مساحة الأرض تتجاوز 300 ألف متر مربع وستوفر أكثر من 500 قطعة سكنية بعد الانتهاء من تطويرها.
وبين أن المرحلة الحالية تُعنى بالأراضي غير المطورة (الخام) بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
وأشار إلى أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة.
وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.
وفق “أخبار 24”.