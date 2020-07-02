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أخبار المناطق > مختص: ارتفاع طلبات تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.. ومسار “جدة – أبها” الأكثر طلباً
02/07/2020   11:12 م

مختص: ارتفاع طلبات تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.. ومسار “جدة – أبها” الأكثر طلباً

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كشف مستثمر في تنظيم الرحلات السياحية عن وجود إقبال كبير من السعوديين والمقيمين لاكتشاف الوجهات السياحية العشر التي حددتها الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية (تنفّس).

وأوضح ياسر الحساني أنه ورد إليهم العديد من الطلبات لترتيب برامج سياحية بين مناطق مختلفة، وخاصة مسار “جدة – أبها” الذي يُعد الأكثر طلباً، يليه مسار “ينبع- أملج – تبوك”.

وأكد على الحرص على تنفيذ البروتوكولات الوقائية التي وضعتها الجهات المعنية خلال تنفيذ الرحلات السياحية، للمحافظة على سلامة السائحين.

ونوه بأن مستقبل الاستثمار في القطاع مبشّر، في ظل تشكيل الهيئة السعودية للسياحة، المناط بها تطوير الباقات والمنتجات السياحية، وتسويق الوجهات والمواقع السياحية داخليًا وخارجيًا. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن موسم صيف السعودية انطلق في 25 يونيو الماضي ويستمر حتى 30 سبتمبر، بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة واكتشاف المواقع والوجهات السياحية في المملكة .

مختص: ارتفاع طلبات تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.. ومسار “جدة – أبها” الأكثر طلباً

أخبار المناطق
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