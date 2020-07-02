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أخبار محلية > تلفظ عليها بعبارات مهينة للكرامة.. “النيابة” توجه بالقبض على المسيء للمرأة العاملة
02/07/2020   11:13 م

تلفظ عليها بعبارات مهينة للكرامة.. “النيابة” توجه بالقبض على المسيء للمرأة العاملة

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وجهت النيابة العامة بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء فيه إلى المرأة العاملة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن مركز الرصد النيابي وثق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يحمل إساءة مباشرة إلى المرأة السعودية، وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم المرأة وتمكينها في المجتمع.

وأشار إلى أنه بناءً على المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه. وفق “أخبار 24”.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة، أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

تلفظ عليها بعبارات مهينة للكرامة.. “النيابة” توجه بالقبض على المسيء للمرأة العاملة

أخبار محلية
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