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أخبار محلية > وزير المالية: المملكة تسعى من خلال تمديد المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية
02/07/2020   11:14 م

وزير المالية: المملكة تسعى من خلال تمديد المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية

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قدّم وزير المالية محمد الجدعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، مؤكدا أن القرار يعكس حرص حكومة المملكة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال إن حكومة المملكة تسعى من خلال تمديد المبادرات إلى المحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، والعمل على توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

وأضاف أن المملكة بتوجيهات القيادة شكّلت لجانا وزارية لمواجهة الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً منذ بدء الجائحة، واتخذت مجموعة من المبادرات، وعملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة والتوصية بتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها. وفق “أخبار 24”.

وكان خادم الحرمين وافق على الأمر بتمديد عدد من المبادرات الحكومية التي أُعلن عنها منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لمدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وشملت الموافقة (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).

وزير المالية: المملكة تسعى من خلال تمديد المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية

أخبار محلية
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