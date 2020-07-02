نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تقريراً عن مدينة جدة التي تكتسب أهميتها من الناحيتين الإسلامية والسياحية، مظهِراً ما تختص به من كثرة المجسمات الجمالية التي تجعل منها واجهة سياحية مميزة.
وأبرز التقرير مدينة جدة بوصفها محطة الدخول إلى المملكة، وبوابة القادمين إلى مكة المكرمة من المعتمرين والحجاج.
وسلّط التقرير الضوء على المجسمات التي تشتهر بها ميادين جدة، والتي سُجّل بعضها في موسوعة الأرقام القياسية (غينيس).
ويزيد عدد المجسمات في جدة على 600 مجسم، صمَّم بعضها فنانون عالميون؛ كمجسم الدراجة ومجسم الكرة الأرضية اللذين صممهما المعماري الإسباني خوليو فونتي.
وأشار التقرير إلى تنوع موضوعات المجسمات، فبعضها يعكس الفن الإبداعي، كمجسم القبضة الذي نحته الفرنسي سيزار بالداشيني، وآخر يرمز للأصالة العربية وعادات سكان المملكة، وبعضها تجريدي أو مستوحى من الخط العربي.
وفق “أخبار 24”.