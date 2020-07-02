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أخبار محلية > “أضاحي” يبدأ استقبال طلبات الأضحية والهدي لحج 1441هـ
02/07/2020   11:15 م

“أضاحي” يبدأ استقبال طلبات الأضحية والهدي لحج 1441هـ

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أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ، من موقعه الإلكتروني adahi.org تسهيلاً للمستفيدين.

وأوضح أنه سخر جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي وتوفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، حيث تُنفذ في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية وبيطرية مؤهلة. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن استمرار الصدقات والفدية والعقيقة طوال العام عبر الموقع الإلكتروني، عبر تنفيذ عملية الشراء من خلال موقع المشروع.

“أضاحي” يبدأ استقبال طلبات الأضحية والهدي لحج 1441هـ

أخبار محلية
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