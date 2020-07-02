“أضاحي” يبدأ استقبال طلبات الأضحية والهدي لحج 1441هـ

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ، من موقعه الإلكتروني adahi.org تسهيلاً للمستفيدين.
وأوضح أنه سخر جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي وتوفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، حيث تُنفذ في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية وبيطرية مؤهلة. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن استمرار الصدقات والفدية والعقيقة طوال العام عبر الموقع الإلكتروني، عبر تنفيذ عملية الشراء من خلال موقع المشروع.