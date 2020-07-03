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اخبار رياضية > تقارير إسبانية: ميسي يرفض التجديد ويفكر في الرحيل عن برشلونة
03/07/2020   1:13 م

تقارير إسبانية: ميسي يرفض التجديد ويفكر في الرحيل عن برشلونة

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كشفت عدة تقارير صحفية إسبانية عن أن لاعب فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي، وبدأ يفكر في الرحيل صيف 2021 بعد انتهاء عقده.

وأوضحت التقارير أنه عقب بدء المفاوضات بين والد اللاعب المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم، وبين رئيس النادي ماريا بارتوميو، توقفت بشكل مفاجئ بطلب من اللاعب الذي أبدى رغبة في الرحيل.

وأشارت التقارير إلى أن ميسي (33 عاماً) أبدى انزعاجه من تحميله مسؤولية ما يحدث للفريق من أزمات، وكثر اتهامه بالتدخل في القرارات التي تخص النادي والفريق ومنها تعيين وإقالة المدربين. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن اللاعب الأرجنتيني صارح زملاءه بانزعاجه من عدم وجود مشروع ناجح في ظل إدارة بارتوميو، حيث فشل الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا منذ آخر لقب عام 2015.

تقارير إسبانية: ميسي يرفض التجديد ويفكر في الرحيل عن برشلونة

اخبار رياضية
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