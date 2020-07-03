تداعيات “كورونا” تضع الاتفاق والعدالة أمام مشكلتي تأخر عودة الأجانب وتجديد العقود

تسببت تداعيات وآثار جائحة “كورونا” العالمية على حركة الطيران الدولي في عودة العديد من المحترفين الأجانب، للانضمام لاستعدادات أنديتهم التي انطلقت عقب الإعلان عن استئناف النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس القادم.
وأوضحت مصادر أنه وصل يوم الأربعاء الماضي إلى المملكة على متن رحلة تكفلت بها وزارة الرياضة، وفقا لـ”الشرق الأوسط” بالتنسيق مع اتحاد الكرة عدد من اللاعبين الأجانب والطواقم الفنية والطبية.
ويواجه عدد من الأندية مشكلة عدم تمكن بعض أجانبه من العودة، وأخرى تواجه مشكلات تتعلق بتجديد عقود لاعبيها، التي تنتهي قبل نهاية الموسم في سبتمبر المقبل.
ومن الأندية المتأثرة نادي الاتفاق، الذي تأخر وصول حارسه رايس مبولحي لأسباب أسرية، كما تأخر وصول كل من نعيم السليتي وليد أزوارا لأسباب مختلفة، في حين وصل في الرحلة الأخيرة اللاعبان سليمان دوكارا وفيليب كيش.
كما واجهت نادي العدالة مشكلة تجديد عقود 14 لاعبا محليا وأجنبيا تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم، ورغم أن النادي نجح في تجديد عقود الغالبية منهم، يواجه أيضا مشكلة عودة عدد من محترفيه الأجانب مثل النيجيري جون أوج، واليوناني سافاز، ولاعب المواليد المصري أحمد المصطفى الذي رفض ناديه البلجيكي تجديد عقده لمدة 3 أشهر.