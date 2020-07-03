تسبب حادِث مروري في منطقة الباحة، أمس (الخميس)، في إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة ومتفرقة، وذلك إثر انحراف مركبته وارتطامها واشتعال النيران بها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن حادِث تصادم، نتج عنه انحراف المركبة وارتطامها واشتعال النيران فيها في طلوع رغدان.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند مباشرتهم الحادِث اتضح وجود إصابة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم وسحجات، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.