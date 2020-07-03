وفاة الصحفي حسين الفراج.. وإعلاميون وكُتَاب ينعونه

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توفي اليوم (الجمعة) ، بعد معاناة مع مرض القلب، وستتم الصلاة عليه عقب صلاة عصر اليوم ودفنه بمقابر الشمال بالرياض.
ونعى عدد من الإعلاميين ورموز المجتمع الراحل حسين الفراج، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج