“العدل” تطلق دليلا إرشادياً مرئياً لخدماتها الإلكترونية

أطلقت وزارة العدل دليلا مرئيا يشرح كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها عبر بوابة “ناجز الإلكترونية”، التي تضم أكثر من 100 خدمة عدلية وقضائية.
وتضمن الدليل، الذي نشرته الوزارة، شرحا مرئيا لخطوات الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر “ناجز”، والتي تشمل خدمات القضاء، وخدمات التنفيذ، وخدمات التوثيق.
حيث تضمن الدليل شرحا لكيفية الاستفادة من الخدمات القضائية مثل الرد على الأسئلة، وطلبات الدوائر القضائية، وجلسات التقاضي المرئي، وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالتقاضي.وفق “أخبار 24”.
وقدم شرحا لخدمات التنفيذ المتعلقة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، وشرحا لخدمات التوثيق بينها إصدار الوكالة إلكترونيا، والاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، وشرحا لخطوات طلب الصلح عبر منصة “تراضي”، بالإضافة لخطوات حجز موعد عبر “ناجز”، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط.