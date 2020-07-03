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أخبار محلية > “قوات التحالف” تعترض وتدمر 4 طائرات “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
03/07/2020   5:39 م

“قوات التحالف” تعترض وتدمر 4 طائرات “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية صباح اليوم (الجمعة) باتجاه المملكة.

وقال العقيد المالكي إن 3 طائرات من هذه الطائرات تم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية، مشيراً إلى الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفق “أخبار 24”.

“قوات التحالف” تعترض وتدمر 4 طائرات “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أخبار محلية
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