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أخبار محلية > بدءاً من اليوم.. “قطار الرياض” يدعو للمشاركة في تصويت لاختيار اسم لبطاقة شبكة النقل العام بالرياض
03/07/2020   5:40 م

بدءاً من اليوم.. “قطار الرياض” يدعو للمشاركة في تصويت لاختيار اسم لبطاقة شبكة النقل العام بالرياض

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دعا مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمنطقة الرياض.

وقالت إنه تم اقتراح 4 أسماء للبطاقة وهي “نجد، ودرب، وبرق، وطويق”، مبينة أن التصويت سيكون مستمراً من اليوم وحتى نهاية يوم يعد غد الأحد.

وأبانت أنه يمكن للراغبين المشاركة في التصويت من خلال الدخول على الرابط .

وفق “أخبار 24”.

بدءاً من اليوم.. “قطار الرياض” يدعو للمشاركة في تصويت لاختيار اسم لبطاقة شبكة النقل العام بالرياض

أخبار محلية
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