بدءاً من اليوم.. “قطار الرياض” يدعو للمشاركة في تصويت لاختيار اسم لبطاقة شبكة النقل العام بالرياض

دعا مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمنطقة الرياض.
وقالت إنه تم اقتراح 4 أسماء للبطاقة وهي “نجد، ودرب، وبرق، وطويق”، مبينة أن التصويت سيكون مستمراً من اليوم وحتى نهاية يوم يعد غد الأحد.
وأبانت أنه يمكن للراغبين المشاركة في التصويت من خلال الدخول على الرابط .
فزعتكم!
نبي نختار اسم لبطاقة مشروع شبكة النقل العام لمدينة الرياض من خلال تصويت نشارك فيه جميعاً #لنسميها_معاً على الرابط:
https://t.co/1rgwXMwSJg pic.twitter.com/NW3jmG8n7t
— قطار الرياض (@RiyadhTransport) July 3, 2020
وفق “أخبار 24”.