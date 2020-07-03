حذّر خطيب الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، من الغفلة؛ كونها تتسبب في تراكم الذنوب ما يؤدي لصدأ القلوب، فيما نبّه خطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إلى أن تحول الخلق من حال إلى حال بيد الله.
وقال الشيخ بندر بليلة، في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، إن من أعظم أسباب الغفلة تراكم الذنوب على صفحات القلوب، وكل ذنب لم يتُب عنه صاحبه يذهب صفاء البصيرة ويطفئ نورها، مبيناً أن القلوب تظلم بتراكم الذنوب شيئا فشيئا فتصدأ، وجلاؤها بالاستغفار والذكر.
وأضاف الشيخ بليلة أن من صدأ قلبه سيرى الباطل حقا والحق باطلا، وعند تراكم الصدأ لن يقبل حقاً ولن ينكر باطلا، مبيناً أن القلوب التي انطفأ نورها وعصفت بها الأهواء أغلقت أبوابها وقل رشدها وضاعت مفاتيحها، ولن يجدي معها الكلام نفعا.
فيما لفت الشيخ الدكتور علي الحذيفي، في خطبته اليوم بالمسجد النبوي الشريف، إلى أن تحول الخلق من حال إلى حال بيد الله وأمره، مضيفا أن ما أصاب الخلق من سراء أو ضراء من رحمة الله وإرادته.
وشدد على ضرورة تقوى الله بالواجبات وهجر المحرمات، للفوز بالحياة الطيبة وحسن العاقبة، داعياً المسلمين لمواجهة والكوارث بالصبر والاحتساب.
وفق “أخبار 24”.