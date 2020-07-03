“التعاون الإسلامي” تدين إطلاق الميليشيا الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
وجدد الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين تأكيده على دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.
وحمّل العثيمين، في بيان اليوم (الجمعة)، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية. وفق “أخبار 24”.
وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية صباح اليوم (الجمعة) باتجاه المملكة، 3 منها جرى تدميرها في الأجواء اليمنية.