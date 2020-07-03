تحدث الأمير تركي الفيصل عن رسالة من وزير الخارجية الأمريكي هنري كسينجر للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، تحمل تحذيرا بأنه في حال لم ترفع المملكة حظر البترول عن الغرب في مدة قصيرة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
وقال في الجزء الخامس من لقائه مع برنامج “الصندوق الأسود” لصحيفة “القبس”، إن الرسالة كانت في ورقة بيضاء وغير موقعة، ووصلت عبر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليس عن طريق وزارة الخارجية.
وأضاف أنه أثناء حظر البترول وقبل رسالة كسينجر، بدأت تظهر مقالات في الصحف الأمريكية عن إمكانية احتلال أمريكا لمنابع النفط في الجزيرة العربية، وخاصة في المملكة.
وأوضح الأمير تركي أنه نقل الرسالة بنفسه للملك فيصل، مشيراً إلى أن الملك اطلع على الرسالة ومن ثم رفع رأسه وقال: “خير إن شاء الله”.
وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة كان عند الملك برنامج الغداء العام في الديوان الملكي بجدة، مشيراً إلى أن أحد أقربائه حضر الغداء، وفي المساء ذكر له أنه لم يسبق له أن شاهد الملك فيصل مبتهجاً على النحو الذي شاهده عليه خلال ذلك الغداء، لافتاً إلى أن ذلك كان بمثابة رسالة غير مباشرة بأنه لا يخشى التهديدات الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.