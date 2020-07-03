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أخبار المناطق > رسمياً.. “الإمارات” تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر والعودة وفق الاشتراطات الصحية
03/07/2020   10:23 م

رسمياً.. “الإمارات” تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر والعودة وفق الاشتراطات الصحية

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أعلنت دولة الإمارات أن السفر أصبح متاحا للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة “كوفيد 19″، وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن باب السفر سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسيّر الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى، وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية، والتي تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة أن عودة المقيمين تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة، والتي تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة، ومن أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات، مهيبة بالجميع التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر.

رسمياً.. “الإمارات” تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر والعودة وفق الاشتراطات الصحية

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