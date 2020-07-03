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أخبار المناطق > خطوة نحو جعلها وجهة سياحية رئيسية.. انتهاء المرحلة الثانية من تطوير مطار العلا
03/07/2020   10:23 م

خطوة نحو جعلها وجهة سياحية رئيسية.. انتهاء المرحلة الثانية من تطوير مطار العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الثانية من أعمال تطوير مطار العلا، والذي يمثل أحد أهم عناصر الاستراتيجية الهادفة لجعل المحافظة وجهة سياحية رئيسية ومركزًا لوجستيًا.

وشملت المرحلة الثانية من تطوير المطار تجديد المبنى الرئيسي وزيادة سعة ساحة الخدمات لاستيعاب الطائرات الأكبر حجمًا، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، كما يتضمن المشروع إنشاء صالة لكبار الشخصيات تعبر عن البيئة الخلابة والإرث العريق للعلا.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، سعد المطرفي، أن تطوير البنية التحتية من الأسس الداعمة لاستراتيجية النمو المستدام للهيئة، مشيرًا إلى أن المطار يساهم في خلق مزيد من فرص العمل للسكان المحليين.وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة الملكية للمحافظة قد تمكنت من إعادة تسيير الرحلات الجوية من الرياض إلى للعلا، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا، كما من المتوقع استئناف الرحلات القادمة من جدة وعدة مدن أخرى إلى العلا خلال الفترة المقبلة.

خطوة نحو جعلها وجهة سياحية رئيسية.. انتهاء المرحلة الثانية من تطوير مطار العلا

أخبار المناطق
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