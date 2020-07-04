علقت رئيسة الجامعة الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي على قرار تعيينها رئيسةً للجامعة، مبينةً دلالات هذا القرار وخطتها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الدكتورة ليلك الصفدي، إن قرار تعيينها يعد يوماً تاريخياً في تعزيز دور المرأة الاقتصادي بالمملكة، كما أن له العديد من الدلالات أبرزها التأكيد على التزام الدولة بإنصاف المرأة في مسألة تكافؤ الفرص بالعمل.
وأضافت أن تعيينها له عدة رسائل أيضاً هي أن ملف تمكين المرأة حراك لن يهدأ بالمملكة، وكذلك إرسال رسالة إلى المرأة بأنه ليس هناك أي معوقات في استغلال الفرص المهنية.وفق “أخبار 24”.
ولفتت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن لديها رغبة في تنفيذ استراتيجية تعليمية تواكب التغييرات الجديدة التي أظهرتها جائحة “كورونا” مثل التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة، موضحةً أن لديها ثلاثة أهداف هي زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الهدر.
ونوهت إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التوسع الأفقي والوصول إلى فئات جديدة وتقديم خدمات وتخصصات جديدة، مع استخدام أحدث التقنيات بالتعليم وبينها الذكاء الاصطناعي.
فيديو | رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية د. ليلك الصفدي لـ #الإخبارية: قرار تعييني يؤكد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المنافسة العادلة المبنية على معيار الكفاءة والخبرة pic.twitter.com/O2HEJalWzJ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 3, 2020