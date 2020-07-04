بالفيديو.. باحث سعودي يتوقع إنتاج أول لقاح ضد “كورونا” قريباً جداً لهذا السبب

توقّع باحث سعودي في علوم الفيروسات، الإعلان قريباً جداً عن إنتاج لقاح فعّال ضد فيروس “كورونا” المُستجد، بعد وصول بعض اللقاحات المُحتملة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.
وقال الباحث عبدالله القيسي، إن العلماء تمكنوا خلال الفترة الماضية من تطوير ما يزيد على 150 لقاحاً محتملاً ضد الفيروس، بينها 16 لقاحاً دخلت التجارب السريرية.
وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك عدة لقاحات من بين الـ16 لقاحاً أصبحت متقدمة بشكل كبير، مثل لقاح متطور جداً من جامعة أكسفورد والذي دخل المرحلة الثالثة، وثلاثة لقاحات أخرى من الصين اقتربت من الدخول لتلك المرحلة أيضاً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العالم بحاجة إلى إنتاج عدة لقاحات وما يحدث بالجائحة أمر استثنائي في إنتاج اللقاحات بشكل سريع وليس كما هو متعارف عليه علمياً، موضحاً أن المرحلة الثالثة هي الأهم والأكثر تعقيداً لأنه يتم خلالها استخدام اللقاح على شريحة أوسع من الناس وبينهم أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
فيديو | باحث في علوم الفيروسات: إنتاج لقاح #كورونا أصبح قريبا.. بوصول العديد من التجارب إلى مراحل متقدمة#الإخبارية pic.twitter.com/nCsFclbWIs
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 3, 2020