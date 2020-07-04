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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف يُستخدم جهاز قياس السكري بدون وخز للأطفال؟
04/07/2020   8:10 ص

بالفيديو.. كيف يُستخدم جهاز قياس السكري بدون وخز للأطفال؟

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أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، طريقة استخدام جهاز قياس السكري بدون وخز للأطفال.

وبيّنت صحة الباحة من خلال مقطع فيديو، أنه يمكن استخدام الحساس الخاص بالجهاز في قياس نسبة السكري عند الأطفال بكل سهولة، عبر تركيب أداة الحساس في الجزء الخلفي من ذراع الطفل.

ونوهت إلى أنه يجرى بعد ذلك تركيب الحساس بموقعه في الجهاز ومن ثم أخذ مسحة بعد تمريره على أداة الحساس بذراع الطفل، قبل أن يتم الضغط على الصفحة الرئيسية للقارئ والانتظار 60 دقيقة في حال استخدامه أول مرة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المسحة تعطي معلومات حول قراءة نسبة السكري وسهم اتجاهه، وكذلك سجل قراءة السكري خلال آخر 8 ساعات.

بالفيديو.. كيف يُستخدم جهاز قياس السكري بدون وخز للأطفال؟

أخبار محلية
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