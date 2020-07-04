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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف دفعت حـادثة وفـاة طفلين الملك المؤسس إلى بناء جامع كبير بالرياض؟
04/07/2020   8:11 ص

بالفيديو.. كيف دفعت حـادثة وفـاة طفلين الملك المؤسس إلى بناء جامع كبير بالرياض؟

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سرد الباحث محمد الحوطي، قصة بناء جامع الملك عبدالعزيز في الرياض، وكيف دفعت وفـاة طفلين الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ إلى بنائه وإقامة صلاة الجمعة فيه.

وقال الباحث الحوطي في مقطع فيديو نشرته صفحة “دارة الملك عبدالعزيز”، إن هذا الجامع كان قديماً وصغيراً ومبنياً من الطين، قبل أن يقع حـادث وفـاة طفلين بنخيل الباطن ويبحث والدهما حينها عن أحد ينقذهما، لكنه لم يعثر على أي شخص بعدما ذهب الجميع لصلاة الجمعة داخل الرياض.

وأضاف أن الملك عبدالعزيز استدعى، حينما وصله خبر هذا الحـادث، الشيخ حمد بن قباع الذي كان مسؤولاً عن بناء القصور الملكية، وطلب منه هدم المسجد القديم وبناء مسجد كبير مكانه، مع حفر بئر في شمال المسجد لمنافعه وسقيا المارة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هذا الجامع يعد أول جامع تقام فيه صلاة جمعة خارج مدينة الرياض القديمة، حيث استمر ذلك إلى عام 1396 هـ، قبل أن يقوم الملك خالد ـ رحمه الله ـ بهدمه وبناء مسجد حديث في مكانه.

وأوضح أن المسجد تتابع على إمامته الشيخ علي بن مديميغ، وبعد وفـاته نجله عبدالله، ومن ثم الشيخ محمد بن نفيسة.

بالفيديو.. كيف دفعت حـادثة وفـاة طفلين الملك المؤسس إلى بناء جامع كبير بالرياض؟

أخبار محلية
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