الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم رسالة شكر وتقدير للمدرب أ.مبارك الظفيري

تتقدم إدارة الموارد البشرية (وحدة تطوير ) بتعليم الخرج بأسمى عبارات الشكر والتقدير و الامتنان لخبير التديب والتطوير أ. مبارك الظفيري لمجهوده الكبير و تقديمه الرائع للدورة التدريبية المعنونة ب (فن إدارة المكتب )والتي تم تقديمها مجاناً لفائدة الاداريين والاداريات بالمدارس والاقسام ورؤساء ورئيسات الاقسام وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١١/١٢هـ ، وقد حضر البرنامج ( ٣٢٨) متدرب ومتدربة ..
والذي يدل على الحرص الكبير و المتواصل للنجاح و التميز في البرنامج التدريبي حتى يُساهم في خدمة أبناء المجتمع وبناءه.
وتعليم الخرج يتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح .