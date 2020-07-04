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أخبار الخرج > الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم رسالة شكر وتقدير للمدرب أ.مبارك الظفيري
04/07/2020   8:15 ص

الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم رسالة شكر وتقدير للمدرب أ.مبارك الظفيري

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تتقدم إدارة الموارد البشرية (وحدة تطوير ) بتعليم الخرج بأسمى عبارات الشكر والتقدير و الامتنان لخبير التديب والتطوير أ. مبارك الظفيري لمجهوده الكبير و تقديمه الرائع للدورة التدريبية المعنونة ب (فن إدارة المكتب )والتي تم تقديمها مجاناً لفائدة الاداريين والاداريات بالمدارس والاقسام ورؤساء ورئيسات الاقسام وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١١/١٢هـ ، وقد حضر البرنامج ( ٣٢٨) متدرب ومتدربة ..
والذي يدل على الحرص الكبير و المتواصل للنجاح و التميز في البرنامج التدريبي حتى يُساهم في خدمة أبناء المجتمع وبناءه.
وتعليم الخرج يتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح .

الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم رسالة شكر وتقدير للمدرب أ.مبارك الظفيري

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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