كشف الباحث في تاريخ الرياض فهد المفيريح، عن المكان الذي أقيمت فيه صلاة الميت على جثمان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الذي توفي في 2 ربيع الأول 1373هـ الموافق 9 نوفمبر 1953م، بمحافظة الطائف.
وقال فهد المفيريح إنه تم نقل جثمان الملك عبدالعزيز إلى الرياض، مبيناً أن حشود المصلين أدت صلاة الميت عليه في مسجد العيد القديم، الكائن في شارع البطحاء بالرياض، وهو مبنى أمانة منطقة الرياض حاليًا.
وقال الباحث في تاريخ الرياض فهد المفيريح إن المسجد الكبير بوسط العاصمة كان صغيرًا ولا يتسع لعدد كبير من المصلين عندما تُوفي الملك عبدالعزيز، فأُديت صلاة الميت على جثمانه في مصلى العيد نظرًا لاتساع رقعته.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عبدالعزيز الهمزاني، إلى أنه في العام التالي لوفاة الملك عبدالعزيز (1374هـ- 1954م) بُني في محل المسجد مبنى أمانة الرياض، على يد الأمير فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، أول أمين للعاصمة.
يذكر أن مصلى العيد القديم نُقل إلى الجهة الجنوبية الغربية من تلك المنطقة، نظرًا لأن الأمطار في شارع البطحاء كانت تغمره باستمرار.