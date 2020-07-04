تعلن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن إقامة عدد من البرامج التدريبية عن بعد ومن خلال برنامج Zoom ، وتدعو العمادة الراغبين في التسجيل على مراعاة الشروط والتعليمات التي ستقدمها والإطلاع على بروشور الدورة .
دورة : الأرشفة الإلكترونية
رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/756/register
دورة : التسويق الإلكتروني
رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/758/register
دورة : إدارة الجودة الشاملة
رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/762/register
دورة : المحاسبة والتحليل المالي لغير المحاسبين
رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/760/register
دورة : التعليم التنظيمي في المنصات التعليمية الإلكترونية
رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/764/register
دورة : الإسعافات الأولية للأطفال
رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/766/register
: تعليمات هامة ::
– الحضور مجاني بدون اصدار شهادة
– رسوم شهادات الدورة ٧٥ ريالاً ( توضح آلية سداد رسوم الشهادة في نهاية الدورة + يتطلب حضور مالا يقل عن ٧٥٪ من زمن الدورة )
– منسق الدورة سوف يقوم بالرد على استفسارات المتدربين بداية ونهاية الدورة .
– تصدر الشهادة في مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .
– ترسل الشهادة عن طريق الإيميل فقط ومن خلال النموذج أو رابط اصدار الشهادات الذي سوف يظهر ( فقط نهاية الدورة ) .
رابط تحميل برنامج Zoom لأجهزة الجوال
الآيفون : https://cutt.us/DJjw1
اندرويد : https://cutt.us/GqnN1