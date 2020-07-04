تعلن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن إقامة عدد من البرامج التدريبية عن بعد ومن خلال برنامج Zoom ، وتدعو العمادة الراغبين في التسجيل على مراعاة الشروط والتعليمات التي ستقدمها والإطلاع على بروشور الدورة .

دورة : الأرشفة الإلكترونية

رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/756/register

دورة : التسويق الإلكتروني

رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/758/register

دورة : إدارة الجودة الشاملة

رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/762/register

دورة : المحاسبة والتحليل المالي لغير المحاسبين

رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/760/register

دورة : التعليم التنظيمي في المنصات التعليمية الإلكترونية

رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/764/register

دورة : الإسعافات الأولية للأطفال

رابط التسجيل المباشر : https://community.psau.edu.sa/ar/node/766/register

: تعليمات هامة ::

– الحضور مجاني بدون اصدار شهادة

– رسوم شهادات الدورة ٧٥ ريالاً ( توضح آلية سداد رسوم الشهادة في نهاية الدورة + يتطلب حضور مالا يقل عن ٧٥٪ من زمن الدورة )

– منسق الدورة سوف يقوم بالرد على استفسارات المتدربين بداية ونهاية الدورة .

– تصدر الشهادة في مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .

– ترسل الشهادة عن طريق الإيميل فقط ومن خلال النموذج أو رابط اصدار الشهادات الذي سوف يظهر ( فقط نهاية الدورة ) .

رابط تحميل برنامج Zoom لأجهزة الجوال

الآيفون : https://cutt.us/DJjw1

اندرويد : https://cutt.us/GqnN1