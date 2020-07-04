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أخبار محلية > مبتكرة جهاز بيع الكمامات: وزارة الاتصالات تواصلت معي.. وأشكر الوزير على دعمه لي بعد تعرضي للتنمر
04/07/2020   5:37 م

مبتكرة جهاز بيع الكمامات: وزارة الاتصالات تواصلت معي.. وأشكر الوزير على دعمه لي بعد تعرضي للتنمر

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أكدت صاحبة ابتكار جهاز بيع الكمامات والقفازات بدون تلامس، عائشة السقاف، أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تواصلت معها، وطلبت منها كافة الأوراق الخاصة بالجهاز ‏تمهيداً لعرضها على الوزير.‎

وعبرت السقاف عن شكرها لوزير الاتصالات المهندس عبدالله ‏السواحة لدعمه لها بعد تعرضها لتنمر من البعض، مبينة وفقًا لموقع “العربية.نت” أنها مرت بفترة صعبة وهي تشاهد نتاج 3 ‏سنوات من الجهد ينهار أمامها بسبب التنمر من حسابات على مواقع التواصل.

وعبرت عن أملها فى أن يتم تأسيس مصنع بالمملكة لتصدير أجهزة الخدمة الذكية للعالم، ‏وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وخلق منصة جاذبة للاستثمار، موضحة أن ‏لديها ابتكارات أخرى أغلبها في مجالات التقنية. وفق “أخبار 24”.

وكانت عائشة قد استعرضت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر” تفاصيل جهاز الخدمة الذاتية الذي ابتكرته لبيع القفازات والكمامات، مبينة ميزاته ومن بينها خفض التكلفة ‏والتحكم المتكامل عن بعد، دون استخدام العملات الورقية‎.

مبتكرة جهاز بيع الكمامات: وزارة الاتصالات تواصلت معي.. وأشكر الوزير على دعمه لي بعد تعرضي للتنمر

أخبار محلية
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