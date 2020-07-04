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أخبار محلية > بالفيديو.. “أمانة الرياض” ترد على مقطع فيديو متداول حول تقزيم أشجار ظليلة بأحد الشوارع
04/07/2020   5:40 م

بالفيديو.. “أمانة الرياض” ترد على مقطع فيديو متداول حول تقزيم أشجار ظليلة بأحد الشوارع

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علقت أمانة منطقة الرياض، على فيديو متداول، أظهر أعمال تقزيم لأشجار في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.

وأكدت الأمانة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” اليوم (السبت)، أن الموقع الظاهر في الفيديو لا يقع ضمن اختصاصها.

وأبانت أنها ملتزمة بعدم تقزيم الأشجار بتاتًا وفق التعميم الصادر بهذا الشأن، إلا عند وجود ضرورة أمنية أو تشغيلية تستدعي ذلك. وفق “أخبار 24”.

وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام عدد من العمال بقص وتقزيم أشجار على رصيف أحد الشوارع، حيث انتقد مصور المقطع هذا التصرف مبيناً أن الأشجار كانت ظليلة وذات شكل جميل، لافتاً إلى أن قصها يعد مخالفة للقرار الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية.

 

بالفيديو.. “أمانة الرياض” ترد على مقطع فيديو متداول حول تقزيم أشجار ظليلة بأحد الشوارع

أخبار محلية
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