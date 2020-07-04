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أخبار المناطق > شرطة الرياض تطيح بـ3 وافدين روّجوا لبيع العملات المزيفة وضبط 5 ملايين دولار بحوزتهم
04/07/2020   5:40 م

شرطة الرياض تطيح بـ3 وافدين روّجوا لبيع العملات المزيفة وضبط 5 ملايين دولار بحوزتهم

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تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، من القبض على ثلاثة وافدين، تورطوا في الترويج لبيع عملات نقدية مزيفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، أن المضبوطين من الجنسية السودانية، وفي العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأضاف أنه عُثر بمقر إقامتهم في حي الصفاء على عملات نقدية مزيفة بما يقارب 148 ألف ريال، و5 ملايين دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تُستخدم في تزييف العملات، وجهاز عدّ النقود.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تطيح بـ3 وافدين روّجوا لبيع العملات المزيفة وضبط 5 ملايين دولار بحوزتهم

أخبار المناطق
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