حذرت وزارة الصحة من أن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، مشددة على أن ما يجب فعله هو التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة.
ونشرت الوزارة صورة للرسالة النصية التي تصل للمفحوصين من قبل الوزارة، وذلك بهدف التذكير بالصدمة التي يصاب بها المواطن عقب إبلاغه بإيجابية الفحص، نتيجة عدم التزامه بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة قد دعا أمس كل من لديه أعراض “كورونا” أن يتجه عاجلاً إلى أحد عيادات “تطمن”، بهدف تقييم الحالة الصحية ووضع البروتوكول العلاجي المناسب أو النقل للمستشفى إذا كانت الحالة تستدعي التنويم.
وفق “أخبار 24”.