حذرت وزارة الصحة من أن عدم التقيد بالإجراءات ‏الاحترازية، قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بفيروس “كورونا” ‏المستجد، مشددة على أن ما يجب فعله هو التقيد بالإجراءات ‏الوقائية الصحيحة.‏

ونشرت الوزارة صورة للرسالة النصية التي تصل ‏للمفحوصين من قبل الوزارة، وذلك بهدف التذكير بالصدمة التي ‏يصاب بها المواطن عقب إبلاغه بإيجابية الفحص، نتيجة عدم ‏التزامه بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي.‏

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة قد دعا أمس كل من لديه ‏أعراض “كورونا” أن يتجه عاجلاً إلى أحد عيادات “تطمن”، بهدف تقييم ‏الحالة الصحية ووضع البروتوكول العلاجي المناسب أو النقل ‏للمستشفى إذا كانت الحالة تستدعي التنويم.‏

وزارة الصحة

وفق “أخبار 24”.