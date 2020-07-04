لحملة الثانوية العامة.. المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يفتح القبول لدورات الصيانة

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات.
وأوضح المدير التنفيذي للمعهد سالم الأسمري، أن المعهد وضع حوافز متميزة من أجل الوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات، كما يعمل على صقل الموارد البشرية من خلال الإسهام في السعودة وإكساب المعارف والمهارات التقنية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب السعودي، وذلك في 37 مدينة تتواجد بها شركات السيارات الأعضاء في المعهد.
وأبان المعهد أنه سيتم لأول مرة عقد اختبارات القبول “عن بعد” عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية من أجل سلامة المتقدمين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس “كورونا”.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يشترط في القبول اجتياز المتقدم اختبارات الثانوية العامة وإحضار الهوية الوطنية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة وتوقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة، فيما يتوجب على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة.