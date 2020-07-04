لم يلتزم بالعزل المنزلي.. شاب ينقل العدوى لـ9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي

كشفت وزارة الصحة عن تسبب أحد الشبان في نقل عدوى فيروس “كورونا” لتسعة من أصدقائه، وذلك خلال تجمع شبابي.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي عن حالات الإصابة بالفيروس، أن الشاب لم يلتزم بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة تأكدت إصابتها بالفيروس، والتقى بأصدقائه خلال تجمع شبابي.
وأضافت أن اثنين من الذين أصيبوا بالعدوى خلال هذا التجمع يعانيان من أمراض مزمنة، وأن أحدهما حالته الصحية حرجة.وفق “أخبار 24”.
وكانت “الصحة” قد أعلنت اليوم (السبت) تسجيل 4128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 205929، فيما سُجلت 56 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1858.