أوضحت وزارة الصحة بطريقة بسيطة ما يجب أن يفعله أفراد الأسرة المخالطون لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، والفرق بين العزل والحجر المنزليين، ومتى تبدأ وتنتهي فترة كل منهما.
وقالت إن العزل المنزلي هو لمن لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري، أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري، موضحة بمثال لأسرة بها مصاب بكورونا.
وأضافت أنه في حالة إصابة الأب مثلا ومعاناته من أعراض فيروس كورونا، يجب عليه البقاء في المنزل 10 أيام من ظهور الأعراض (حرارة وسعال وضيق تنفس).
وبيّنت أنه لو كان هناك مصاب ثانٍ في الأسرة بعد الأب – الابن مثلا – وظهرت عليه الأعراض فيجب عليه البقاء في المنزل 10 أيام من ظهور الأعراض بغض النظر عن فترة العزل الأصلية (14 يوما) .
وأشارت إلى أن بقية أفراد الأسرة الذين لم تظهر عليهم أعراض، يجب عليهم البقاء في المنزل لمدة 14 يوما تُحسب من ظهور الأعراض على أول مصاب في الأسرة.
ولفتت إلى أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليهم الأعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض (حرارة وسعال وضيق تنفس) لمدة 3 أيام.
وفق “أخبار 24”.