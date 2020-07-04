“الحرس الوطني” تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إعلان وظائف بالقطاع الغربي

نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صحة ما تم تداوله بشأن إعلان وظائف “وكيل رقيب – عريف – جندي” للتعيين بالقطاع الغربي.
وأكّدت الوزارة أن الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصاتها الرسمية، وذلك بعد تداول منشور مزيف مؤخراً يحمل شعار “الحرس الوطني” عن استقبال طلبات تلك الوظائف يدوياً بمركز التجنيد ببحرة.
وكان المنشور المتداول نصّ على أن الوزارة تعلن عن استقبال طلبات الوظائف الثلاث يدوياً، والتي تقتضي حمل الشهادة الجامعية أو الكلية الفنية أو الثانوية ابتداءً من يوم 11 نوفمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.