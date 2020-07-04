هواية عشقها الأمير الراحل سعود الفيصل.. واضطر للتخلي عنها دعماً للحياة

سلّط تقرير تلفزيوني أذاعته شبكة “إم بي سي” الضوء على هواية عشقها وزير الخارجية الأسبق الراحل سعود الفيصل خلال حياته ومارسها بشغف، إلا أنه تخلى عن تلك الهواية التي كانت الأقرب إلى قلبه.
وأوضح التقرير أن الفيصل أجاد ومارس هواية الصيد البري لسنوات، إلا أنه انتصارا للحياة تخلى عنها، دعما وترسيخا لحماية الحياة الفطرية في المملكة، بل وأصبح مسؤولا عنها.
وقال الأمير محمد الفيصل إن الراحل كان يحب الحيوانات، وعمل – بعد تخليه عن تلك الهواية – على تطوير مفهومها، وهو ما أكده الأمين السابق للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الدكتور عبدالعزيز أبو زنادة، مضيفا أن الراحل عمل على إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وزيادة التوعية البيئية.وفق “أخبار 24”.
وأشار أحد الأصدقاء المقربين للراحل، وهو الدكتور سعود الشواف، إلى أن الفيصل كان يذهب سنويا إلى غابات أفريقيا على مدى 20 سنة ويراقب الأسود ويتبعها لساعات عندما كانت تصطاد فرائسها، حيث كانت غريزة الصيد ما تزال فيه.
هواية عشقها الأمير الراحل سعود الفيصل#سعود_الأوطان#MBC1 pic.twitter.com/X61JhKan4e
— MBC1 (@mbc1) July 4, 2020