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أخبار محلية > دراسة تحليلية تكشف العرض الأكثر شيوعاً بين مصابي فيروس “كورونا” ومدة الشفاء منه
04/07/2020   11:51 م

دراسة تحليلية تكشف العرض الأكثر شيوعاً بين مصابي فيروس “كورونا” ومدة الشفاء منه

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حددت دراسة تحليلية أجراها مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي “سياده” بجامعة أم القرى، الأعراض الأكثر شيوعًا بين مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدراسة، التي حللت 270 تغريدة لأشخاص أصيبوا بالفيروس، أن فقدان حاسة الشم كان هو العرض الأكثر شيوعًا بين مصابي كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم المصابين لاحظوا فقدان حاسة الشم لبعض الأيام، حتى وإن لم يشهدوا الكثير من أعراض الفيروس الأخرى، كما أوضح معظم المشاركين في العينة أن عودة الحاسة للعمل مجددًا تمت بشكل مفاجئ خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوع من فقدانها.وفق “أخبار 24”.

وبرز فقدان حاسة الشم كعرض أكثر شيوعًا لدى العينة بنسبة 12% من المشاركين، كما أوضحت الدراسة أن نسبة المصابين الذين أكدوا أن فقدان الشم هو أول الأعراض التي شعروا بها زادت بنسبة 300% في أبريل الماضي عن الأرقام التي سُجلت في الدراسة نفسها خلال شهر مارس.

وكانت دراسات بريطانية قد أرجعت فقدان حاسة الشم إلى كون جزء الأنف المسؤول عن شم الروائح يكون محجوبًا بتورم الأنسجة الرخوة عند الإصابة بالفيروس.

دراسة تحليلية تكشف العرض الأكثر شيوعاً بين مصابي فيروس “كورونا” ومدة الشفاء منه

أخبار محلية
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