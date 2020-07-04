مذيع من زمن الطيبين.. الإعلامي عبد العزيز العيد يعود لشاشة “الإخبارية” ويقدم نشرة التاسعة

أعلن المذيع السابق في التلفزيون السعودي عبد العزيز فهد العيد تقديمه لنشرة التاسعة الأربعاء القادم، تلبيةً لدعوة المشرف على قناة الإخبارية فارس بن حزام.
وقال العيد، الذي ينتمي لـ “جيل الطيبين” كما يسميهم البعض وتربطه ذكريات قديمة مع المجتمع السعودي: “أشكر الزميل فارس بن حزام وبقية الزملاء، وقد سبقني زملاء وأساتذة من المذيعين وسيعقبني آخرون”.
يشار إلى أن قناة الإخبارية قد أعادت مجموعة من المذيعين المخضرمين، ونشرت بعض اللقطات لهم أثناء تقديمهم لنشرة الأخبار قبل سنوات تعود لزمن الطيبين.
٢٥ عاماً من الذكريات. !! pic.twitter.com/BT5OGdQC5h
— عبدالعزيز فهد العيد (@abufahadaleid) July 31, 2016
وفق “أخبار 24”.