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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة ترفع كفاءتها
04/07/2020   11:55 م

بالفيديو.. “الصحة”: الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة ترفع كفاءتها

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شددت وزارة الصحة على أن طريقة ارتداء الكمامة القماشية تزيد من كفاءتها في الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن أهم المواصفات التي يجب توفرها في الكمامة القماشية هي الطبقات المتعددة، كما أشارت إلى ضرورة غسل اليدين أو تطهيرهما قبل ارتدائها على الوجه.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من سلامة الكمامة ونظافتها، كما نصحت بالإمساك بها من خلال الحبال الجانبية، ثم وضعها على الوجه بحيث تغطي الأنف والفم والذقن.  وفق “أخبار 24”.

ويُفضل ارتداء الكمامة فور الخروج من المنزل وعند التواصل مع الآخرين، كما أن نزع الكمامة له طريقة مثلى، وهي الإمساك بحبالها الجانبية ونزعها من الوجه، مع الحرص على عدم ملامسة الأجزاء الداخلية أو الخارجية بالأيدي.

بالفيديو.. “الصحة”: الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة ترفع كفاءتها

أخبار محلية
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