“الصحة العالمية” توقف تجربة هيدروكسي كلوروكين وعقار للإيدز في علاج “كورونا”

أوقفت منظمة الصحة العالمية أمس (السبت)، تجاربها لمعالجة مرضى “كورونا” المُستجد بعقار هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير.
وأوضحت المنظمة، أن وقف تجارب العلاج بالعقارين جاء بعد التأكد من عدم مساهمتهما بشيء يذكر في الحد من وفيات “كورونا”.
ونوهت إلى أن القرار الجديد لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدام العقارين مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية. وفق “أخبار 24”.
وتجري منظمة الصحة العالمية، تجارب على خمسة أنواع بحثاً عن مكونات علاج محتمل لـ”كورونا”، وهي: “ستاندارد كير وريمديسيفير وهيدروكسي كلوروكين ولوبانيفير مضافاً إليها إنترفيرون”.