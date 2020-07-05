بالفيديو.. “الأرصاد” توضح المدن الأكثر تأثراً بموجة الحر الجديدة.. والساعات الأشد حراً في اليوم

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن موجة الحر التي ستشهدها بعض مدن المملكة بدايةً من اليوم (الأحد) ستظهر بشدة في شرق البلاد، وتلامس درجات الحرارة فيها الـ50 مئوية.
وبيّن القحطاني في مداخلة مع “قناة السعودية”، أن تلك الحالة ستظهر بشدة في الأحساء والظهران والدمام وتحديداً لمدة ساعتين أو ثلاثة في اليوم من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، موضحاً أن تلك الحالة ستتكرر من فترة لأخرى خلال فصل الصيف.
ونوه إلى أن أجواء المملكة حارة بشكل عام، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 35 إلى 48 درجة مئوية كلما كان الاتجاه شرقاً أو نحو المناطق الجنوبية الداخلية امتداداً للسواحل الغربية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المرتفعات الجبلية من جازان امتداداً إلى مرتفعات الطائف ستشهد أجواءً معتدلة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مشيراً إلى أن أجواء المملكة تتأثر حالياً بما يسمى منخفض “الهند الموسمي” الذي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام.
#أخبار_السعودية | مداخلة حسين القحطاني – متحدث هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الهاتف للحديث عن الكتلة الهوائية الحارة التي سوف تشهدها معظم مناطق المملكة.#أخبار_السعودية_بلغة_الإشارة pic.twitter.com/iq8VGtGn8g
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 4, 2020