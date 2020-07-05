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أزالت بلدية تندحة الفرعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، تعديات على مساحة 300 متر مربع.
وأوضحت بلدية محافظة خميس مشيط عبر حسابها الرسمي، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال تلك التعديات.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج